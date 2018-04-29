Необходимо придумать и опубликовать по 1 отзыву под товарами, указанными в ссылке (ссылку укажу, регистрация не требуется, все выполняется параллельно и быстро) всего 20 шт.

Скопировать проделанную работу в таблицу (первая строчка- образец, все файлы отправлю, все просто)

На собеседовании отправлю файл с техническим заданием для понимания написания отзыва, там все расписано.

Основное требование: писать качественно, отзывы должны быть уникальными (не тупо скопированные), можно копирайтить, брать вдохновение с форумов, пользоваться описанием к товару.