Написание статей (игровая тематика, киберспорт)

КопирайтингЗакрыт1 заявка590 просмотров
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Нужно написать статьи по тематике Киберспорт. 

В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на 3 вопроса: 

1) вашу стоимость за 1000 символов по данной тематике. 

2) Выделите три главных, на Ваш взгляд, турнира в киберспорте в 2017/2018 году. Объясните, почему Вы выбрали именно эти турниры. 

3) Написать краткое (до 1000 символов) превью любого турнира в дисциплине Dota2 / CSGO

Написание статей
6 лет назад
tumanoveugeni
Евгений 
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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