Написание статей (игровая тематика, киберспорт)

Нужен автор ориентирующийся способный компоновать и преобразовывать исходный материал. Тематика текстов астрология и эзотерика, интерес к данной тематике со сторон кандидата будет значительным плюсом. Весь необходимый для подготовки статей материал доступен в интернете. Необходимо подготовить 20 ...
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Нужно написать статьи по тематике Киберспорт.
В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на 3 вопроса:
1) вашу стоимость за 1000 символов по данной тематике.
2) Выделите три главных, на Ваш взгляд, турнира в киберспорте в 2017/2018 году. Объясните, почему Вы выбрали именно эти турниры.
3) Написать краткое (до 1000 символов) превью любого турнира в дисциплине Dota2 / CSGO
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