Копирайтер: тематика Астрология

КопирайтингЗакрыт61 заявка995 просмотров
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Нужен автор ориентирующийся способный компоновать и преобразовывать исходный материал. Тематика текстов астрология и эзотерика, интерес к данной тематике со сторон кандидата будет значительным плюсом. Весь необходимый для подготовки статей материал доступен в интернете.  

Необходимо подготовить 20 статей по 3к символов каждая, темы предоставим.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

  • договорную стоимость работы по итогу обсуждения условий;
  • выплаты поэтапно, по удобному для Вас;
  • работа на основании общих инструкций;
  • стабильный поток заданий на продолжительный срок в рамках оговоренной тематики;
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

  • абсолютная грамотность;
  • богатый словарный запас и способность четко формулировать мысли;
  • интерес и любовь к астрологии и гороскопам приветствуется;
  • ответственное отношение к дедлайнам;
  • опыт работы от 1 года в подобном направлении (рерайтинг, копирайтинг, контент-менеджмент, редактура);
  • наличие кошелька Webmoney;
  • желание работать и углубляться в деятельность;
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

Обязательно предоставьте примеры выполненных вами работ и укажите приемлемые для вас условия сотрудничества (ставку за 1000 зн. б.п., стоимость 1 статьи).

5 лет назад
klimenok
Николай 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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