Копирайтер: тематика Астрология

Требуется детский писатель для некоммерческого проекта. Хочу сделать подарок паре, которая ждет ребенка. Хотелось бы написать небольшую детскую сказку ( 1 страничка) персональную, конкретно для этих людей. Идея сюжета есть, необходимо только грамотно художественно оформить. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен автор ориентирующийся способный компоновать и преобразовывать исходный материал. Тематика текстов астрология и эзотерика, интерес к данной тематике со сторон кандидата будет значительным плюсом. Весь необходимый для подготовки статей материал доступен в интернете.
Необходимо подготовить 20 статей по 3к символов каждая, темы предоставим.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- договорную стоимость работы по итогу обсуждения условий;
- выплаты поэтапно, по удобному для Вас;
- работа на основании общих инструкций;
- стабильный поток заданий на продолжительный срок в рамках оговоренной тематики;
- абсолютная грамотность;
- богатый словарный запас и способность четко формулировать мысли;
- интерес и любовь к астрологии и гороскопам приветствуется;
- ответственное отношение к дедлайнам;
- опыт работы от 1 года в подобном направлении (рерайтинг, копирайтинг, контент-менеджмент, редактура);
- наличие кошелька Webmoney;
- желание работать и углубляться в деятельность;
Обязательно предоставьте примеры выполненных вами работ и укажите приемлемые для вас условия сотрудничества (ставку за 1000 зн. б.п., стоимость 1 статьи).
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