Необходимы тексты по строительной тематики, на любые темы в рамках заданной области. Потребность в 10 текстах в день. Тексты должны быть уникальны на 100%, технически грамотны. Бюджет 35 руб. за 1 000 знаков. То есть дневная оплата 800 руб.