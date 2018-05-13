Требуется детский писатель для некоммерческого проекта. Хочу сделать подарок паре, которая ждет ребенка. Хотелось бы написать небольшую детскую сказку ( 1 страничка) персональную, конкретно для этих людей. Идея сюжета есть, необходимо только грамотно художественно оформить. ...
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Необходимы тексты по строительной тематики, на любые темы в рамках заданной области. Потребность в 10 текстах в день. Тексты должны быть уникальны на 100%, технически грамотны. Бюджет 35 руб. за 1 000 знаков. То есть дневная оплата 800 руб.
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