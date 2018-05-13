LudmilaKhomenko

Ответственно отношусь к работе. Профессионально выполню задание в срок и в соответствии с ТЗ. Пишу грамотные, логичные тексты с четкой структурой, заголовками,подзаголовками и списками.

Гарантирую высокую уникальность.

Услуги:

· Копирайтинг;

· Текст на главную страницу;

· Рерайт;

· SEO-тексты;

· Продающие тексты;

Личные характеристики:

· Ответственность;

· Коммуникабельность;

· Быстрая обучаемость;

Оплата Webmoney (WMZ, WMR,WMU) или карта приватбанка.

Буду рада сотрудничеству!