LudmilaKhomenko

Ответственно отношусь к работе. Профессионально выполню задание в срок и в соответствии с ТЗ. Пишу грамотные, логичные тексты с четкой структурой, заголовками,подзаголовками и списками.
Гарантирую высокую уникальность.
Услуги:
· Копирайтинг;
· Текст на главную страницу;
· Рерайт;
· SEO-тексты;
· Продающие тексты;
Личные характеристики:
· Ответственность;
· Коммуникабельность;
· Быстрая обучаемость;
Оплата Webmoney (WMZ, WMR,WMU) или карта приватбанка.
Буду рада сотрудничеству!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
7 лет назад
Людмила как обычно отлично справилась с задачей. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рада сотрудничеству!
$62
10 баллов
7 лет назад
Людмила отлично справилась с поставленной задачей, выполнила проект в срок и с минимальным количеством правок с моей стороны. Рекомендую Людмилу к сотрудничеству как хорошего надежного исполнителя. Продолжаю сотрудничество.
Ответный отзыв
Алексей хороший заказчик. Четкие задачи, быстрая оплата.
$5
10 баллов
7 лет назад
Людмила отличный исполнитель. Пишет очень грамотные и полезные текста. Будем продолжать работу!
Ответный отзыв
Спасибо за интересное задание! Хороший заказчик, оперативная оплата.