LudmilaKhomenko

Людмила Хоменко LudmilaKhomenko

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Ответственно отношусь к работе. Профессионально выполню задание в срок и в соответствии с ТЗ. Пишу грамотные, логичные  тексты с четкой структурой, заголовками,подзаголовками и списками.

Гарантирую высокую уникальность.

Услуги:

·        Копирайтинг;

·        Текст на главную страницу;

·        Рерайт;

·        SEO-тексты;

·        Продающие тексты;

Личные характеристики:

·        Ответственность;

·        Коммуникабельность;

·        Быстрая обучаемость;

Оплата Webmoney (WMZ, WMR,WMU)  или карта приватбанка.

Буду рада сотрудничеству! 

Отзывы заказчиков

xels
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
20 текстов для разделов мебельного интернет-магазина (рерайт)
Людмила как обычно отлично справилась с задачей. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик. Рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
xels
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$62
10 баллов
7 лет назад
20 текстов для разделов мебельного интернет-магазина
Людмила отлично справилась с поставленной задачей, выполнила проект в срок и с минимальным количеством правок с моей стороны. Рекомендую Людмилу к сотрудничеству как хорошего надежного исполнителя. Продолжаю сотрудничество.
Алексей хороший заказчик. Четкие задачи, быстрая оплата.
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Тексты по строительной тематики
Людмила отличный исполнитель. Пишет очень грамотные и полезные текста. Будем продолжать работу!
Спасибо за интересное задание! Хороший заказчик, оперативная оплата.
Ответный отзыв