Ищу детского писателя

Требуется детский писатель для некоммерческого проекта. Хочу сделать подарок паре, которая ждет ребенка. Хотелось бы написать небольшую детскую сказку ( 1 страничка) персональную, конкретно для этих людей. Идея сюжета есть, необходимо только грамотно художественно оформить. В последствии эта сказка будет проиллюстрирована, сверстана и подарена. Пишите, пожалуйста, свои предложения по цене и примеры работ по детской тематике. Спасибо.