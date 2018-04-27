Написать статью. Тематика - Озеленение и благоустройство участка

Требуется написать текст для сайта компании, осуществляющей услуги по ландшафтному дизайну и озеленению. Текст должен быть написан простым языком, без трудных для восприятия фраз и всяческих "художественных отступлений". Также необходимо погружение в тематики, что бы не было фактических ошибок.

В случае если вы писали статьи для подобных илиоколотематичных сайтов прошу предоставить ссылки на работы.

Прошу предоставить ссылочку на портфолио.

Планируется 5-8 текстов, 15 000 - 20 000 знаков.