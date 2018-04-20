Необходимо написать один текст на тему: Лечение алкоголизма. Данное ТЗ - по сути тестовое, далее планируется написать более 20 статей для сайта услуг, оплата до 2$ за 1000 знаков.
- Копирайтинг20 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать один текст на тему: Ведение бухгалтерского учета. Данное ТЗ - по сути тестовое, далее планируется написать более 10 статей для сайта услуг, оплата до 2$ за 1000 знаков.Копирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написать текст для сайта компании, осуществляющей услуги по ландшафтному дизайну и озеленению. Текст должен быть написан простым языком, без трудных для восприятия фраз и всяческих "художественных отступлений". Также необходимо погружение в тематики, что бы ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется написать текст для сайта компании, осуществляющей услуги по ландшафтному дизайну и озеленению. Текст должен быть написан простым языком, без трудных для восприятия фраз и всяческих "художественных отступлений". Также необходимо погружение в тематики, что бы ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Ищу копирайтера который разбирается в тематике вейпинга. Необходимо погружение в тематику. ТЗ на текст составлено с подробнымпланом которого вы должны придерживаться. Текст будет проверяться человеком который разбирается в данной тематике.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен7 лет назад