mgrigorov

Максим mgrigorov

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Тексты. Тематика: Медицина.

    Необходимо написать один текст на тему: Лечение алкоголизма. Данное ТЗ - по сути тестовое, далее планируется написать более 20 статей для сайта услуг, оплата до 2$ за 1000 знаков.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тексты. Тематика: Финансовые услуги.

    Необходимо написать один текст на тему: Ведение бухгалтерского учета. Данное ТЗ - по сути тестовое, далее планируется написать более 10 статей для сайта услуг, оплата до 2$ за 1000 знаков.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статью. Тематика - Озеленение и благоустройство участка

    Требуется написать текст для сайта компании, осуществляющей услуги по ландшафтному дизайну и озеленению. Текст должен быть написан простым языком, без трудных для восприятия фраз и всяческих "художественных отступлений". Также необходимо погружение в тематики, что бы ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать статью. Тематика - Озеленение и благоустройство участка

    Требуется написать текст для сайта компании, осуществляющей услуги по ландшафтному дизайну и озеленению. Текст должен быть написан простым языком, без трудных для восприятия фраз и всяческих "художественных отступлений". Также необходимо погружение в тематики, что бы ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать статью. Тематика - электронные сигареты

    Здравствуйте. Ищу копирайтера который разбирается в тематике вейпинга. Необходимо погружение в тематику. ТЗ на текст составлено с подробнымпланом которого вы должны придерживаться. Текст будет проверяться человеком который разбирается в данной тематике.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Написать статью. Тематика - электронные сигареты
Очень хороший заказчик: внимательный, ответственный и оперативно оплачивающий работу. Интересный заказ, быстрая проверка. Рекомендую!
Исполнитель порадовал, задание выполнено вовремя и в полном объеме. Рекомендую.
Ответный отзыв
Dmitriy_Grabko
Дмитрий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Написать статью. Тематика - электронные сигареты
Хороший заказчик с четкой постановкой ТЗ и своевременной оплатой заказа. Рекомендую
Исполнитель порадовал, задание выполнено вовремя и в полном объеме. Рекомендую.
Ответный отзыв