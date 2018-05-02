Написать книгу про то как добиться пассивного стабильного бизнеса

Бизнеса под контролем робота EasyWork24 и с генерацией лидов через Миелофон и системой обратной полярности взаимоотношения с сотррудниками.

Что писать - расскажу удаленно.

Немелким шрифтом, с картинками или фото должно выйти нормальаня тощина чтобы было приятно держать в руках (не очень толстая и не очень тонкая).

Хотелось бы работать с исполниетелем из России чтобы можно было по телефону под запись надиктовывать многочасовые тезисы, ответить на максимум вопросов (связь у меня безлимитная межгород). Хотя можно и с иностранцами поработать, если человек установит нашу ip-телефонию и будет звонить мне на телефон за счет нашей фирмы.

Книга будет стоять в книжных за дорого, поэтому нужно чтобы она завораживала, слова текли как журчит ручей (или как это говорят)...

Авторское право - на мне.

Оплата $1 за каждые 1000 ЗБП из-за оптового заказа.

опалта через баретркойн, оттуда выводите в ЯД-Киви сами в 2 клика