Несколько статей по отоплению, вентиляции, кондиционированию и электр

Для написания нескольких статей требуется копирайтер пишущий/разбирающийся в строительной тематике, а именно проектировании и монтаже инженерных систем (вентиляция и отопление, водопровод и канализация, электрика и других) . Статья должна быть уникальной, полностью раскрывать тематику затронутую в ней, содержать практическую информацию и быть полезной для потенциального читателя (без лишней воды, четко по делу). Прошу откликаться только исполнителей понимающих то о чем пишут, реально знающие тематику. Обьем статьи от 3 до 10 тыс знаков. В статьи добавляем не менее 10 тематических картинок, видео (поиск самостоятельный). Опыт в написании статей на указанную тематику обязателен.

Для понимания Вашего уровня требуется написание тестовой статьи. Обязательно!!!! Тех кто не готов к этому отвечать на проект не стоит!!!! Пишете тестовую статью, если она устраивает, то оплачиваем ее и продолжаем работу. Если статья не устраивает то я укажу причины по которым она не подходит для нас. Примеры статей на сайтах sovet-ingenera.com/elektr... samelectrik.ru Обязательные требования к копирайтеру - обязательность - грамотный русский язык - грамотное и логически правильное изложение материала - написание уникальных статей по ТЗ - размещение статей в CMS Wordpress и на html страницах - опыт сбора Семантического ядра под статьи Пишите сколько статей готовы писать и стоимость за 1000 знаков.