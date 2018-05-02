Публикация в журнале (мода, искусство, техника или туризм)

Необходима публикация для фотографа в журнале, газете или интернет-издательстве. Важно что бы издание было известным на международном уровне или известным по стране (не важно по какой стране)

Характер статьи должен нести идею того, что фотограф является специалистом в своей профессии.

Это может быть статья о советах для моделей или начинающим фотографам, обзор фототехники или рекомендации фотосессии на курорте.

В зависимости от того, где есть возможность сделать публикацию – предоставим контент (текст, фото). Контент можете написать вы сами.