Написать комерческие тексты для сайта недвижимости.

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Необходимо написать 12 коммерческих текстов, для страниц услуг сайта недвижимости города Серпухов, список страницу:
- недвижимость серпухов;
- Серпуховнефтепродуктсервис;
- квартира в ипотеку;
- калькулятор ипотеки;
- аренда коммерческой недвижимости;
- Продажа коммерческой недвижимости;
- АРЕНДА ПОДЗЕМНОГО ПАРКИНГА;
- ПРОДАЖА ПОДЗЕМНОГО ПАРКИНГа;
- квартиры в новостройках;
- квартира серпухов;
- серпухов ул 5-ая борисовская;
- серпухов ул ворошилова 143б.
Стоимость - 80 руб. 1000 знаков без пробелов.
Срок - до 3.04.18 (до обеда).
Средний объем статьи - 2000-3000 знаков без пробелов.
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