Написать статью о каркасных домостроениях

Изготовление статей уникальность не меньше 90%. Вода не более 15%. Заспамленность не более 15%. Тема "Цена каркасных домостроений и почему они дешевле и лучше кирпичных и других", в тексте внедрить перечень ключевых слов который будет выслан исполнителю. При качественном выполнении работы, продолжение сотрудничества на минимум 5 статей. Примерное количество слов в статье 500