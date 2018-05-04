Написать статью о каркасных домостроениях

Здравствуйте, Ищу копирайтера для написания 20 текстов по медицинской тематике, а также по косметологическим услугам. Объем статей 3000-5000 знаков. Оплата за 1000 знаков с пробелами - 100 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Изготовление статей уникальность не меньше 90%. Вода не более 15%. Заспамленность не более 15%. Тема "Цена каркасных домостроений и почему они дешевле и лучше кирпичных и других", в тексте внедрить перечень ключевых слов который будет выслан исполнителю. При качественном выполнении работы, продолжение сотрудничества на минимум 5 статей. Примерное количество слов в статье 500
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