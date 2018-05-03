Написать статью о производителе детских игрушек

КопирайтингЗавершен2 заявки140 просмотров
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Статья о производителе - иностранной компании с описанией ключевых особенностей. Количество 10 000 знаков

6 лет назад
I_Muromec
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Vika_writer
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$2
1 день
Виктория отлично справилась с заданием. Раскрыла тему. Оперативно внесла коррективы редактора в статью.
Отличный заказчик – знает, чего хочет, четко и подробно формулирует ТЗ, всегда на связи .Легко идет на контакт, если есть вопросы, требующие обсуждения. Просто приятный в общении человек:)
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