Написать статью о производителе детских игрушек

Нужно сделать описание для 10 товаров, ссылки предоставлю. Тематика: чехлы и защитные стекла для телефонов. В каждой карточке есть характеристики и фото. На каждый товар по 500 символов, уникальность не ниже 90%. Текст должен быть для человека, а не ...