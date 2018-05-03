Написание SEO текста мебельной тематики для групп товаров

КопирайтингЗакрыт20 заявок214 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо написание SEO текста на мебельную тематику для главной страницы и станиц групп товаров но основе семантики и ТЗ. Опыт написание для мебельной сферы как плюс для исполнителя.  Тексты  должны быть уникальны и написаны со знанием темы. Предлагайте цены и сроки.

6 лет назад
NunoPro
Иван 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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