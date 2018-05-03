Написание SEO текста мебельной тематики для групп товаров

Здравствуйте! Нужно протестировать сервис проверки текстов, для этого нужны реальные копирайтеры, которые могут выставить определенные оценки качеству проверки текста в сервисе по разным параметрам – вхождения ключей, уникальность, удобочитаемость, информативность и тд. Оплата – 100 руб за ...
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Здравствуйте! Необходимо написание SEO текста на мебельную тематику для главной страницы и станиц групп товаров но основе семантики и ТЗ. Опыт написание для мебельной сферы как плюс для исполнителя. Тексты должны быть уникальны и написаны со знанием темы. Предлагайте цены и сроки.
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