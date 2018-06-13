Написать 100 текстов

Есть онлайн-радиостанция [url=http://smifm.holding.bz/]СМИ FM[/url] - "Возрождение Империи" Объявляем конкурс на лучшие материалы на эту тему. В конкурсе 3 призовых места. От 1 человека принимается 1 статья. Принимаются тексты на 2500 ЗПБ и выше + соотв. картинка-сопровождение (лучше в формате JPG или ...