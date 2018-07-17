Написать статью на тему домостроения

$5
КопирайтингЗавершен6 заявок182 просмотра
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Написать статьи на тему "почему оставить выбор на каркасных домах самое целесообразное решение" и "Скорость возведения каркасных домов". 

Обьем каждой статьи примерно 2 000 символов без пробела.

Уникальность не меньше 90%. Вода не более 15%. Заспамленность не более 15%.

Требуется интеграция ключевых слов из семантического ядра релевантно обьему текста.

ТЗ и ключевые фразы будут высланы исполнителю, пишите свою цену и сроки

6 лет назад
CrazyBearGuilty
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
6 лет назад
$8
1 день
Хороший копирайтер, выполнил работу в срок и качественно
Хороший Заказчик. Был рад сотрудничеству. Оплата без задержек, задание понятное. Рекомендую к сотрудничеству.
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