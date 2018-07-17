Написать статью на тему домостроения

Здравствуйте! Для развлекательного сайта требуется запускать статьи в рекламу внутри фейсбук. Аудитория 70-80% женщины. Если Вы человек ответственный, логичный, грамотный, практичный и не боитесь экспериментировать, будем рады сотрудничеству. Работа запланирована на 1 месяц. Оплата каждую неделю 2000р + бонус Подробности всем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать статьи на тему "почему оставить выбор на каркасных домах самое целесообразное решение" и "Скорость возведения каркасных домов".
Обьем каждой статьи примерно 2 000 символов без пробела.
Уникальность не меньше 90%. Вода не более 15%. Заспамленность не более 15%.
Требуется интеграция ключевых слов из семантического ядра релевантно обьему текста.
ТЗ и ключевые фразы будут высланы исполнителю, пишите свою цену и сроки
- Похожие заказы
- Копирайтинг57 заявокЗакрыт5 лет назад
- $47
Здравствуйте. Нужно 33 СЕО текста [list][*]Нужно написать СЕО статьи объемом 1500+/знаков каждая статья (без учета характеристик) [*]Добавить таблицу с характеристиками [*]Уникальность 100% по текст.ру [/list] Без предоплаты. Сроки: 4 дня. Бюджет: 3000 руб за все статьи. ТЗ тут: https://cloud.mail.ru/public/Jver/J7PhYveGZЗавершен5 лет назад
- $1
Задача: Написать текст про акцию и условия акции. Количество знаков 1600 Подробнее в файле Пишите цены в рубляхКопирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Требования к статье: 1) 100% уникальность текст ру, адвего 2) не переспамлена 3)умеренное количество воды 4) грамотность 5) заголовки Н1, Н2, Н3 6) маркированные и числовые списки 7) легкий слог, чтобы было приятно и легко читать пользователю 8) адекватность Ключевые слова и тему ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $11
Необходимо написать семь SEO-текстов объёмом 2000 знаков без пробелов каждый, используя уже готовые ключевые фразы. Тематика – жалюзи. Уникальность от 95% по антиплагиату etxt.ru или аналогам. Оплата – 100 рублей за каждый текст, соответственно, вся ...Завершен6 лет назад
Есть база ингридиентов необходимо ее расширить.Копирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
Статья о производителе - иностранной компании с описанией ключевых особенностей. Количество 10 000 знаковЗавершен6 лет назад
кегль - 14 интервал - 1.5 все поля - 2.5 отступ абзаца - 1.25 проверка на плагиатЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написание SEO текста на мебельную тематику для главной страницы и станиц групп товаров но основе семантики и ТЗ. Опыт написание для мебельной сферы как плюс для исполнителя. Тексты должны быть уникальны и написаны ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно протестировать сервис проверки текстов, для этого нужны реальные копирайтеры, которые могут выставить определенные оценки качеству проверки текста в сервисе по разным параметрам – вхождения ключей, уникальность, удобочитаемость, информативность и тд. Оплата – 100 руб за ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад