Написать статью на тему домостроения

Написать статьи на тему "почему оставить выбор на каркасных домах самое целесообразное решение" и "Скорость возведения каркасных домов".

Обьем каждой статьи примерно 2 000 символов без пробела.

Уникальность не меньше 90%. Вода не более 15%. Заспамленность не более 15%.

Требуется интеграция ключевых слов из семантического ядра релевантно обьему текста.

ТЗ и ключевые фразы будут высланы исполнителю, пишите свою цену и сроки