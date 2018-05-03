LSI/SEO копирайт на сайт охранной тематики

КопирайтингЗакрыт13 заявок214 просмотров
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Необходимо написание текстов для сайта охранной тематики по семантическому ядру. Важен компетентный подход и информативность текста, охват заданной темы. При этом, конечно же, должна присутствовать их оптимизированность

Тематика текстов - охранные услуги, охрана недвижиомсти различного рода, технические средства охраны, охрана мероприятий, охрана объектов.

Отдам предпочтение копирайтеру со знанием SEO, который сможет грамотно написать статью под несколько ключей

PS. Проект сдельный. Копирайтер не в штат!

6 лет назад
griff92
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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