LSI/SEO копирайт на сайт охранной тематики

Необходимо написание текстов для сайта охранной тематики по семантическому ядру. Важен компетентный подход и информативность текста, охват заданной темы. При этом, конечно же, должна присутствовать их оптимизированность

Тематика текстов - охранные услуги, охрана недвижиомсти различного рода, технические средства охраны, охрана мероприятий, охрана объектов.

Отдам предпочтение копирайтеру со знанием SEO, который сможет грамотно написать статью под несколько ключей

PS. Проект сдельный. Копирайтер не в штат!