LSI/SEO копирайт на сайт охранной тематики

Здравствуйте! Для развлекательного сайта требуется запускать статьи в рекламу внутри фейсбук. Аудитория 70-80% женщины. Если Вы человек ответственный, логичный, грамотный, практичный и не боитесь экспериментировать, будем рады сотрудничеству. Работа запланирована на 1 месяц. Оплата каждую неделю 2000р + бонус Подробности всем ...
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Необходимо написание текстов для сайта охранной тематики по семантическому ядру. Важен компетентный подход и информативность текста, охват заданной темы. При этом, конечно же, должна присутствовать их оптимизированность
Тематика текстов - охранные услуги, охрана недвижиомсти различного рода, технические средства охраны, охрана мероприятий, охрана объектов.
Отдам предпочтение копирайтеру со знанием SEO, который сможет грамотно написать статью под несколько ключей
PS. Проект сдельный. Копирайтер не в штат!
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