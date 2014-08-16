Интернет-Магазин под ключ

$500
  1. Биржа фриланса
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Завершен5 заявок141 просмотр

Нужно разработать интернет магазин (дизайн+верстка+программирование)

подробное ТЗ скину исполнителю

Бюджет 500$

11 лет назад
technik1
Денис 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

magways
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов(-3)
11 лет назад
$500
1 день
Отличный исполнитель!!! Константин сделал все как было сказано по ТЗ))) Нарисовал отличный дизайн(хороший вкус) и хорошо натянул сайт на joomla Я рискнул , так как Константин 3 дня в сервисе и не пожалел!!!
Все супер

Заявки фрилансеров

magways
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов(-3)
11 лет назад