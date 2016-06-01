Основная задача — сделать правильно, красиво, и главное со смыслом!

Веб-технологии:

1. Создание сайтов. Дизайн, верстка, наполнение, размещение и раскрутка.

2. Создание рекламных банеров (статические и анимированные).

3. Наполнение (копирайт и рерайт) сайтов

Дизайн и полиграфия:

1. создание макетов рекламного характера (визитки, календари, флайеры, открытки... )

2. создание макетов для широкоформатной печати (биллборды, ситилайты...)

3. допечатная подготовка и правка готовых макетов

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Профессиональный опыт:

Опыт работы в сфере дизайна и рекламы более 5 лет.

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Профессиональные знания:

Знание цветовосприятия, цветопредставление.

Особенности цветоформирования при печати (полиграфия и широкоформатная печать).

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Образование:

Высшее, специальность "Экономическая кибернетика"