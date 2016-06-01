Веб-технологии:
1. Создание сайтов. Дизайн, верстка, наполнение, размещение и раскрутка.
2. Создание рекламных банеров (статические и анимированные).
3. Наполнение (копирайт и рерайт) сайтов
Дизайн и полиграфия:
1. создание макетов рекламного характера (визитки, календари, флайеры, открытки... )
2. создание макетов для широкоформатной печати (биллборды, ситилайты...)
3. допечатная подготовка и правка готовых макетов
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Профессиональный опыт:
Опыт работы в сфере дизайна и рекламы более 5 лет.
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Профессиональные знания:
Знание цветовосприятия, цветопредставление.
Особенности цветоформирования при печати (полиграфия и широкоформатная печать).
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Образование:
Высшее, специальность "Экономическая кибернетика"
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