Здравствуй уважаемый, Я хочу создать свой собственный магазин, чтобы в нем было: Админ управление товаров База товаров, Варианты поставки товаров Способы оплаты Мульти язычный сайт. ...
Доработка сайта ИМ FotoNetStore.ru
ТЗ на выполнение Интернет магазина FotoNetStore.ru:
Выполняется на Бесплатной CMS (myopencart.com) ocStore.
1. Прицепить модуль упрощенного оформления покупки
(https://opencartforum.com/files/file/324-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-simple-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7/).
2. Исправить на главной странице сползание надписей "Главная, категории, доставка..." и корзины, (Объяснить, как исправить это в будущем).
3. Сделать возможность оплаты Яндех деньгами(опцию).
4. Настроить вывод на экран и распечатка счета за заказ товара.
5. В контактах, когда пишешь письмо, приходит 2 сразу, одно убрать, объяснить где косяк.
6. myopencart какие возможности дает анализа и статистики, что уже есть и что нужно настроить, дать предложение.
7. Проанализировать настройки, и при необходимости исправить. Есть сомнение в корректной натройке и конфигурации myopencart.
Сайт ИМ:
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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