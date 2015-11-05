ТЗ на создание сайта по межкомнатным дверям, сайта [url=http://100dveri.ru/]http://100dveri.ru[/url] Дизайн главной страницы и страницы товара создается по ТЗкак отдельная работа в другом проекте, до начала работ по сайту будет готова: Дизайн страницы на гл. страницу истраницу товара ...
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
ТЗ на создание сайта по межкомнатным дверям, сайта [url=http://100dveri.ru/]http://100dveri.ru[/url] Дизайн главной страницы и страницы товара создается по ТЗкак отдельная работа в другом проекте, до начала работ по сайту будет готова: Дизайн страницы на гл. страницу истраницу товара ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать дизайн нагл. страницу на сайт и страницу товара для интернет магазин по продаже межкомнатных дверей: Есть PSD файл от сайта [url=http://newhouse5.ru/]http://newhouse5.ru[/url] Можно многое взять от туда, дизайн надо лучше сделать. Надо формат Страницы для отображения компьютером, И ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
Примерное ТЗ в приложении сайтик надо сделать простым html кодом с css стилями, сайт после будет надеваться на движок WordPress. Нужно учесть, микро разметку, если не понятно что это можете прочитать при запуске сервиса ([url=https://a.pr-cy.ru/kpv.msk.ru/)]a.pr-cy.ru/kpv.msk.ru/)[/url]. и проверяться сервисом ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Примерное ТЗ в приложении сайтик надо сделать простым html кодом с css стилями, сайт после будет надеваться на движок WordPress. Нужно учесть, микро разметку, если не понятно что это можете прочитать при запуске сервиса ([url=https://a.pr-cy.ru/kpv.msk.ru/)]a.pr-cy.ru/kpv.msk.ru/)[/url]. и проверяться сервисом ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сделать сайт 1-3 страничник, на основе существующего сайта kpv.msk.ru. Что есть... Сайт сделан недавно, для тестирования и запуска ниш, в частности строительство и продажа домов из клееного бруса и оцилиндрованного бревна. Запущен сайт, запущена ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать lending по аналогии с сайтом в приложении Опыт выполнения работ таких лендинов от 4-5 шт, Предложить лендинг на основе шаблона. Условие, возможность простота внесения в сайт изменений в процессе его доводки и эксплуатации. По результату этой работы, можем далее сотрудничать... Предложить вариант: - Цена; - ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходим программаа для мониторинга цен конкурентов по моим позициям, что я продаю, по конкурентам порядка 10 шт, а у меня пока 800 позиций будет 3000 позиций. Будет хорошо если у кого то уже есть такая прога и ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт8 лет назад
Продвинуть магазин по трафику на яндексе, гугул, мил, и рамблер. На сегодня по органике приходят порядка от 15-25 кликов, хотелось бы не менее 300 в день.. заказов 1-2 в неделю и не стабильно... Необходимо от Вас знание и опыт. ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт8 лет назад
[b]Здравствуйте, ищем копирайтера для заполнениятекстами интернет-магазина напольных, настенных, каминных часов. Основные параметры текста: 100% уникальность, 40-60% спамность, вода до 13% Он должен содержать заголовок и подзаголовки. Нужен лучший копирайтер, поэтому будем выбирать среди всех. Для этого каждому кто оставит заявку будет ...Копирайтинг76 заявокЗакрыт8 лет назад
Подправить сайт FotoNetStore.ru. 1. На главной странице и на странице товара выводятся не правильно, т.е. вначале по 3 шт далее по 2 штуки, а на главной странице на 2 ряду вовсе пропуск. надо исправить. 2. Привести ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо заполнить контентом (добавить часы в Интернет Магазин fotonetstore.ru ). Надо заполнить часами(настенные, напольные, интерьерные...) в соответствии с таблицей, которое будет предоставлено позже в уточненном виде, примерно 300-500 шт. Сайт выполнен на http://www.montre-vip.ru/, https://www.shop-script.ru. Контент брать с сайта ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $400
Создать Интернет магазин на www.shop-script.ru/ на варианте "Лицензия Shop-Script 6 за 14 999 Р". Создавать на варианте бесплатно на 30 дней, оплачу позже., Пример дизайн и наполнение в приложении, информация будет набираться с сайта http://www.montre-vip.ru/, Предлагая Ваше предложение ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт ИМ === http://fotonetstore.ru/ 1. Необходимо перезалить ИМ на бесплатной CMS (myopencart.com) ocStore на новой версии(русифицированной), так как после восстановления работает не корректно, не добавляется товар(не сохраняет). 2. Надо вытащить опцию "Поиск", (возможные места установки ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
ТЗ на выполнение Интернет магазина FotoNetStore.ru: Выполняется на Бесплатной CMS (myopencart.com) ocStore. 1. Прицепить модуль упрощенного оформления покупки (https://opencartforum.com/files/file/324-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-simple-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7/). 2. Исправить на главной странице сползание надписей "Главная, категории, доставка..." и корзины, (Объяснить, как исправить это в будущем). 3. Сделать возможность ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $500
Создание 1-страничной ИМ на ocStoreИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
ТЗ на выполнение Интернет магазина FotoNetStore.ru: Выполняется на Бесплатной CMS (myopencart.com) ocStore. 1. «Главная» страница показано в приложении 1, информационная составляющая от http://www.fotololo.ru, а дизайн и цвета от http://landing4b.com/gl/?utm_source=Google-Suche&utm_medium=CPC&utm_campaign=Google-Suche&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=CjgKEAjwn-WcBRD61NHM-uqDrm4SJADrP4tPPYIU5dTrDHs-EX4QeGMdTdq1AsdlB6KXXgdIECkSNfD_BwE ), Дизайн страницы и размеры рамок и шрифта ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад