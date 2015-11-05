ya_kap12

Владимир ya_kap12

 
53 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Запуск Интернет магазина FotoNetStore.ru
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание сайта ИМ по межкомнатным дверям shop-script

    ТЗ на создание сайта по межкомнатным дверям, сайта  [url=http://100dveri.ru/]http://100dveri.ru[/url]   Дизайн главной страницы и страницы товара создается по ТЗкак отдельная работа в другом проекте, до начала работ по сайту будет готова: Дизайн страницы на гл. страницу истраницу товара ...

    WebasystДизайн главной страницы
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание сайта ИМ по межкомнатным дверям shop-script

    ТЗ на создание сайта по межкомнатным дверям, сайта  [url=http://100dveri.ru/]http://100dveri.ru[/url]   Дизайн главной страницы и страницы товара создается по ТЗкак отдельная работа в другом проекте, до начала работ по сайту будет готова: Дизайн страницы на гл. страницу истраницу товара ...

    WebasystДизайн главной страницы
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн гл. страницы сайта

    Необходимо сделать дизайн нагл. страницу на сайт и страницу товара для интернет магазин по продаже межкомнатных дверей: Есть PSD файл от сайта [url=http://newhouse5.ru/]http://newhouse5.ru[/url] Можно многое взять от туда, дизайн надо лучше сделать. Надо формат Страницы для отображения компьютером, И ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать сайтик на 10 страниц на основе существующего kpv.msk

    Примерное ТЗ в приложении сайтик надо сделать простым html кодом с css стилями,   сайт после будет надеваться на движок WordPress. Нужно учесть, микро разметку,   если не понятно что это можете прочитать при запуске сервиса ([url=https://a.pr-cy.ru/kpv.msk.ru/)]a.pr-cy.ru/kpv.msk.ru/)[/url].  и проверяться сервисом ...

    WordPressHTMLCSS
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать сайтик на 10 страниц на основе существующего kpv.msk

    Примерное ТЗ в приложении сайтик надо сделать простым html кодом с css стилями,   сайт после будет надеваться на движок WordPress. Нужно учесть, микро разметку,   если не понятно что это можете прочитать при запуске сервиса ([url=https://a.pr-cy.ru/kpv.msk.ru/)]a.pr-cy.ru/kpv.msk.ru/)[/url].  и проверяться сервисом ...

    WordPressHTMLCSS
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать сайт 1-3 страничник, на основе существующего kpv.msk.ru

    Сделать сайт 1-3 страничник, на основе существующего сайта kpv.msk.ru. Что есть... Сайт сделан недавно, для тестирования и запуска ниш, в частности строительство и продажа домов из клееного бруса и оцилиндрованного бревна.  ﻿Запущен сайт, запущена ...

    CSSЛоготип для сайта
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать lending по аналогии

    Сделать lending по аналогии с сайтом в приложении Опыт выполнения работ таких лендинов от 4-5 шт, Предложить лендинг на основе шаблона. Условие, возможность простота внесения в сайт изменений в процессе его доводки и эксплуатации. По результату этой работы, можем далее сотрудничать... Предложить вариант: - Цена; - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необходим прога для мониторинга цен конкурентов по моим позициям

    Необходим программаа для мониторинга цен конкурентов по моим позициям, что я продаю, по конкурентам порядка 10 шт, а у меня пока 800 позиций будет 3000 позиций. Будет хорошо если у кого то уже есть такая прога и ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвинуть магазин по трафику

    Продвинуть магазин по трафику на яндексе, гугул, мил, и рамблер. На сегодня по органике приходят порядка от 15-25 кликов,  хотелось бы не менее 300 в день.. заказов 1-2 в неделю и не стабильно... Необходимо от Вас знание и опыт. ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищем копирайтера для заполнения текстами

    [b]Здравствуйте, ищем копирайтера для заполнениятекстами  интернет-магазина напольных, настенных, каминных часов.  Основные параметры текста: 100% уникальность, 40-60% спамность, вода до 13% Он должен содержать заголовок и подзаголовки. Нужен лучший копирайтер, поэтому будем выбирать среди всех.  Для этого каждому кто оставит заявку будет ...

    Копирайтинг76 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подправить сайт

    Подправить сайт FotoNetStore.ru. 1. На главной странице и на странице товара выводятся не правильно, т.е. вначале по 3 шт далее по 2 штуки, а на главной странице на 2 ряду вовсе пропуск. надо исправить. 2. Привести ...

    Webasyst
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заполнение сайта ИМ fotonetstore.ru контентом

    Необходимо заполнить контентом (добавить часы в Интернет Магазин fotonetstore.ru ). Надо заполнить часами(настенные, напольные, интерьерные...) в соответствии с таблицей, которое будет предоставлено позже в уточненном виде, примерно 300-500 шт. Сайт выполнен на http://www.montre-vip.ru/, https://www.shop-script.ru. Контент брать с сайта ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать Интернет магазин

    $400

    Создать Интернет магазин на www.shop-script.ru/ на варианте "Лицензия Shop-Script 6 за 14 999 Р". Создавать на варианте бесплатно на 30 дней, оплачу позже., Пример дизайн и наполнение в приложении, информация будет набираться с сайта http://www.montre-vip.ru/, Предлагая Ваше предложение ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо перезалить ИМ на бесплатной CMS

    Сайт ИМ === http://fotonetstore.ru/ 1. Необходимо перезалить ИМ на бесплатной CMS (myopencart.com) ocStore на новой версии(русифицированной), так как после восстановления работает не корректно, не добавляется товар(не сохраняет). 2. Надо вытащить опцию "Поиск", (возможные места установки ...

    ocStore
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта ИМ FotoNetStore.ru

    ТЗ на выполнение Интернет магазина FotoNetStore.ru: Выполняется на Бесплатной CMS (myopencart.com) ocStore. 1. Прицепить модуль упрощенного оформления покупки (https://opencartforum.com/files/file/324-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-simple-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7/). 2. Исправить на главной странице сползание надписей "Главная, категории, доставка..." и корзины, (Объяснить, как исправить это в будущем). 3. Сделать возможность ...

    ocStore
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание одностраничной ИМ на ocStore

    $250

    ТЗ на выполнение Интернет магазина FotoNetStore.ru: Выполняется на Бесплатной CMS (myopencart.com) ocStore. 1. «Главная» страница показано в приложении 1, информационная составляющая от http://www.fotololo.ru, а дизайн и цвета от http://landing4b.com/gl/?utm_source=Google-Suche&amp;utm_medium=CPC&amp;utm_campaign=Google-Suche&amp;utm_term=%7Bkeyword%7D&amp;gclid=CjgKEAjwn-WcBRD61NHM-uqDrm4SJADrP4tPPYIU5dTrDHs-EX4QeGMdTdq1AsdlB6KXXgdIECkSNfD_BwE ), Дизайн страницы и размеры рамок и шрифта ...

    ocStore
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
hnatchuk
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Создание сайта ИМ по межкомнатным дверям shop-script
Отличный заказчик. Оплата в срок. Рекомендую!
Работу завершили. Сроки продвинулись конечно, но доделали. Дело свое знает, можно работать, довериться можно.
Ответный отзыв
uvarovfrontend
Юрий 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$105
10 баллов
7 лет назад
Сделать lending по аналогии
Спасибо за работу, оплата вовремя, рекомендую!
Все сделал классно, рекомендую!!! Сроки выдержал, человек адекватный. http://kpv.msk.ru Сами можете оценить.
Ответный отзыв