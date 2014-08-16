Создание магазина товаров из Китая

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Закрыт43 заявки287 просмотров

Здравствуй уважаемый,

Я хочу создать свой собственный магазин, чтобы в нем было:

Админ управление товаров

База товаров,

Варианты поставки товаров

Способы оплаты

Мульти язычный сайт.

Буду рад общению.

Паша

11 лет назад
pasha8julia
Павел 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров