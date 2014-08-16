Доработка интернет-магазина

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Закрыт4 заявки163 просмотра

Настроить модуль оплаты в joomshopping от сайта paysera.com . Модуль почему-то не работает. Цена,сроки,гарантии

11 лет назад
ronkos
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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