Двусторонний обмен данными 1с -opencart

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Закрыт3 заявки138 просмотров

Магазин на движке Opencart 1.5.4.1.2

Программа учета 1С 7.7 Торговля и склад 9.2

Требуется установить модуль автоматического двустороннего обмена остатками товаров, при поступлении товаров в 1с и при осуществлении заказа в магазине.

Сообщайте сроки и стоимость работ,

Opencart
11 лет назад
ulzuber
Зуев 
54 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roscode
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$150
3 дня
этот олень попросил предоплату 50%, долго кормил "завтраками", потом вообще перестал отвечать. Кинул. Вся переписка сохранена. Таких исполнителей-к стенке.

Заявки фрилансеров

roscode
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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