Сделать интернет-магазин с ЛК и интеграцией с 1С

Нужно запрограммировать интернет-магазин (дизайн делать не обязательно, можем нарисовать сами).

1. Сайт будет иметь каталог товаров (запчасти для ГАЗ), корзину заказа.

2. На сайте предусмотреть личные кабинеты наших клиентов, чтобы через кабинеты они смогли делать заказ в формате, адаптивном с 1С, т.е. если в стандартном интернет-магазине заказ приходит нам на почту и мы видим все детали заказа (название товара, цена, кол-во, фио покупателя, адрес, тел, емайл покупателя) в письме на почте, то в данном проекте нужно, чтобы все данные из полученного заказа автоматически (НЕ в ручную) попадали в нашу 1 С (7-ая версия). Цель — облегчить работу менеджеров и автоматизировать процессы. То есть нужна ОБРАТНАЯ интеграция с 1 С. Каким способом это лучше реализовать?

3. ЛК: в них пользователь смотрит историю своих заказов, возможно, также готовность заказа (на сколько % готов заказ, например он увидит 70% деталей уже сделаны) — если это реально сделать...?