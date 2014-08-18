Ускорить загрузку сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки136 просмотров

Здравствуйте.

Сайт - www.magazin24.com.ua

1. Ускорить загрузку разделов сайта

2. Сделать поиск более интеллектуальным.

11 лет назад
sivilin
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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