Необходимо адаптировать этот модуль: https://opencartforum.com/files/file/598-youwatched-%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/ под этот магазин: http://xn--80awyn.xn--p1ai/index.php?route=common/home Как некорректно отображается сейчас Вы можете наблюдать. В настройках модуля можно настроить отображение в виде слайдера и в статичном ...
Ускорить загрузку сайта
Здравствуйте.
Сайт - www.magazin24.com.ua
1. Ускорить загрузку разделов сайта
2. Сделать поиск более интеллектуальным.
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