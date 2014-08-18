Необходимо разработать сайт по типу www.hockeymonkey.com
Товарный чек для Украины
Необходим товарный чек для Украины (с сохранением функций редактирования) для CMS Webasyst v309
если есть готовое решение для замены всего (Лист доставки, Счет-фактура, Инвойс, Товарная накладная,для курьера) для Украины, рассмотрю предложения.
Оплата на Приват банк
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины46 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть обычная страница, где выдается только пару слов, что заказ принят. Нужно сделать так, чтобы на этой же странице была видна вся сводная информация о заказе - сколько, чего, адрес доставки и т.д. Также ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Надо создать интернет магазин продуктов питания (дизайн, движек, настройка). Примеры tavaraverkko.com, foodie.fi. Из особенностей. Оплата на сайте будет происходить через paytrail. Предусмотреть возможность партнерской программы. Оплата через Вебмани. Жду уточняющих вопросов ...Интернет-магазины32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно запрограммировать интернет-магазин (дизайн делать не обязательно, можем нарисовать сами). 1. Сайт будет иметь каталог товаров (запчасти для ГАЗ), корзину заказа. 2. На сайте предусмотреть личные кабинеты наших клиентов, ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Сайт - www.magazin24.com.ua 1. Ускорить загрузку разделов сайта 2. Сделать поиск более интеллектуальным.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо адаптировать этот модуль: https://opencartforum.com/files/file/598-youwatched-%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/ под этот магазин: http://xn--80awyn.xn--p1ai/index.php?route=common/home Как некорректно отображается сейчас Вы можете наблюдать. В настройках модуля можно настроить отображение в виде слайдера и в статичном ...Завершен11 лет назад
- $50
Задача прикрутить систему заказов товара на сайт (сейчас только кнопка "купить в 1 клик") что бы заказы попадали в админку (virtuemart joomla) ,исполнитель должен быть строго из Украины.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
optimal-perm.ru 1. Вывести инфоблог на всех инфо страницах Акции, о магазине и тп 2. проверить и отредактировать корректность работы в браузерах 3. в оформление заказа добавить поле ...Завершен11 лет назад
- $50
Нуждаюсь в доработке дизайна интернет магазина, платформа InSales. Сайт — http://masky.myinsales.com.ua/ Что нужно сделать: 1. Перенести логотип до конца вправо, вместе с значками языков. 2. При увеличении масштаба до ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Магазин на движке Opencart 1.5.4.1.2 Программа учета 1С 7.7 Торговля и склад 9.2 Требуется установить модуль автоматического двустороннего обмена остатками товаров, при поступлении товаров в 1с и при ...Закрыт11 лет назад