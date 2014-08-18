Создание магазина

Необходимо адаптировать этот модуль: https://opencartforum.com/files/file/598-youwatched-%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/ под этот магазин: http://xn--80awyn.xn--p1ai/index.php?route=common/home Как некорректно отображается сейчас Вы можете наблюдать. В настройках модуля можно настроить отображение в виде слайдера и в статичном ...