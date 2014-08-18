Нужно запрограммировать интернет-магазин (дизайн делать не обязательно, можем нарисовать сами). 1. Сайт будет иметь каталог товаров (запчасти для ГАЗ), корзину заказа. 2. На сайте предусмотреть личные кабинеты наших клиентов, ...
Создание магазина
Надо создать интернет магазин продуктов питания (дизайн, движек, настройка). Примеры tavaraverkko.com, foodie.fi. Из особенностей. Оплата на сайте будет происходить через paytrail. Предусмотреть возможность партнерской программы.
Оплата через Вебмани. Жду уточняющих вопросов и предложений:)
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