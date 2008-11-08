Надо создать интернет магазин продуктов питания (дизайн, движек, настройка). Примеры tavaraverkko.com, foodie.fi. Из особенностей. Оплата на сайте будет происходить через paytrail. Предусмотреть возможность партнерской программы. Оплата через Вебмани. Жду уточняющих вопросов и предложений:)
- Интернет-магазины32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно настроить сервер с нуля и написать инструкцию как это делать самостоятельно.Системное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Часто бываю в разьездах и решил организовать себе удаленную рабочую станцию. Нужна помошь в выборе сервера и настойки системы(желательно Ubuntu) так чтоб у меня была возможность удаленно залогинится с любой машины(что то типа ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно написать программу, переодически сканирующую линии букмекерских контор с дальнейшей обработкой и выдачей через веб-сайт. 1. Под обработкой информации подразумевается поиск арбитражных ситуаций, считается по простым формулам, формулы предоставлю... 2. У большинства контор есть xml-feed. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать магазин по продаже книг. Дизайн + движок на PHP+MySql. особенности: 1. многоязычный 2. надо будет прикруть не стандартный модуль оплаты. Жду предложений.Закрыт14 лет назад
Надо найти, желательно бесплатную, тему для wordpress определённой цветовой гаммы - Желто-черно-красной... преобладает жёлтый, дальше черный и меньше всего красного... От исполнителя хотелось бы получить список (набор скриншотов) из нескольких тем, 5-6, и урл где их ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Я даю вам список казино для которых надо составить описание(найти в инете) примерно на страничку на английском. Ваша задача придумать свободный домен(и название сайта) и сделать сам сайт. Сайт небольшой 4-6 страниц, желательно на смс ...Закрыт14 лет назад
- $60
Создать 2 сайта.Завершен14 лет назад
Нужен сайт, рекламирующий казиношные партнерки, примерно как bonusnews4u.com netticasino.com casinoinsider bonusbank.net.. Ваша задача создать(найти) не сильно противный дизайн(шаблон), создать(найти) описание нужных мне казино и красиво всё оформить.. если будете делать на смс то всё это ...Завершен14 лет назад
Есть шаблоны (psd файлы), надо придумать лого для сайта, цветовую гамму и парочку простых баннеров. Тематика - покерДизайн сайтов28 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть движок аукциона, надо исправить клиентскую часть - некорректно работает автоматическое обновление страниц (ajax), и добавить модуль оплаты вм пишите примерные цены и время..Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад