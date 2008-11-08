rufi

Павел Коптев rufi

 
43 годаФинляндия/Хельсинки
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание магазина

    Надо создать интернет магазин продуктов питания (дизайн, движек, настройка). Примеры tavaraverkko.com, foodie.fi. Из особенностей. Оплата на сайте будет происходить через paytrail. Предусмотреть возможность партнерской программы. Оплата через Вебмани. Жду уточняющих вопросов и предложений:)

    Интернет-магазины32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить сервер для удаленной работы.

    Здравствуйте. Часто бываю в разьездах и решил организовать себе удаленную рабочую станцию. Нужна помошь в выборе сервера и настойки системы(желательно Ubuntu) так чтоб у меня была возможность удаленно залогинится с любой машины(что то типа ...

    Ubuntu
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Парсер букмекерских контор

    Нужно написать программу, переодически сканирующую линии букмекерских контор с дальнейшей обработкой и выдачей через веб-сайт. 1. Под обработкой информации подразумевается поиск арбитражных ситуаций, считается по простым формулам, формулы предоставлю... 2. У большинства контор есть xml-feed. ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Найти подходящую тему для wordpress

    Надо найти, желательно бесплатную, тему для wordpress определённой цветовой гаммы - Желто-черно-красной... преобладает жёлтый, дальше черный и меньше всего красного... От исполнителя хотелось бы получить список (набор скриншотов) из нескольких тем, 5-6, и урл где их ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 4 простых сайта гемблинг тематики

    Я даю вам список казино для которых надо составить описание(найти в инете) примерно на страничку на английском. Ваша задача придумать свободный домен(и название сайта) и сделать сам сайт. Сайт небольшой 4-6 страниц, желательно на смс ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простенький сайт гемблинг тематики

    Нужен сайт, рекламирующий казиношные партнерки, примерно как bonusnews4u.com netticasino.com casinoinsider bonusbank.net.. Ваша задача создать(найти) не сильно противный дизайн(шаблон), создать(найти) описание нужных мне казино и красиво всё оформить.. если будете делать на смс то всё это ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн для сайта

    Есть шаблоны (psd файлы), надо придумать лого для сайта, цветовую гамму и парочку простых баннеров. Тематика - покер

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Иcправление / доработка скрипта php/ajax

    Есть движок аукциона, надо исправить клиентскую часть - некорректно работает автоматическое обновление страниц (ajax), и добавить модуль оплаты вм пишите примерные цены и время..

    PHPAjaxДоработка скрипта
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Настроить сервер.
Спасибо за отличную работу !
Все настроили и ответили на вопросы. Спасибо.
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adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Настроить сервер для удаленной работы.
Очень доброжелательный, конструктивный и порядочный заказчик. Рекомендую.
Очень понравилось работать с Виталием. Настроил, обьяснил как пользоватся, всё очень оперативно. Ещё раз спасибо.
Ответный отзыв
mvp19
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Специально для Имаков Максим (mvp19)
Очень положительный заказчик! Оплатил даже наперед! Всем советую
Сделал два сайта за одну ночь:)
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mvp19
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Простенький сайт гемблинг тематики
Хороший спокойный заказчик.Оплатил как и договаривались. Полностью доволен! С удовольствием буду работать с Вами еще!
Приятный в общении человек. Сделал всё быстро как и договаривались. Спасибо.
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