Изменить страницу подтверждения заказа (Престашоп)

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Закрыт1 заявка225 просмотров

Есть обычная страница, где выдается только пару слов, что заказ принят. Нужно сделать так, чтобы на этой же странице была видна вся сводная информация о заказе - сколько, чего, адрес доставки и т.д.

Также крайне важно, чтобы к этой информации я потом сама могла добавлять обычный текст, мол, когда мы вам позвоним и т.д. Сейчас там проблема с кодировкой - когда я добавляю статичный текст, он отображается квадратиками.

Престашоп 1,5,6. Бюджет ограничен, но небольшие доделки нужны постоянно - ищем "своего" фрилансера.

Указывайте сразу стоимость и сроки работ.

PrestaShop
11 лет назад
Anna_Ra
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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