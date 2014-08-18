Изменить страницу подтверждения заказа (Престашоп)

Есть обычная страница, где выдается только пару слов, что заказ принят. Нужно сделать так, чтобы на этой же странице была видна вся сводная информация о заказе - сколько, чего, адрес доставки и т.д.

Также крайне важно, чтобы к этой информации я потом сама могла добавлять обычный текст, мол, когда мы вам позвоним и т.д. Сейчас там проблема с кодировкой - когда я добавляю статичный текст, он отображается квадратиками.

Престашоп 1,5,6. Бюджет ограничен, но небольшие доделки нужны постоянно - ищем "своего" фрилансера.

Указывайте сразу стоимость и сроки работ.