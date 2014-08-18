Необходим товарный чек для Украины (с сохранением функций редактирования) для CMS Webasyst v309 если есть готовое решение для замены всего (Лист доставки, Счет-фактура, Инвойс, Товарная накладная,для курьера) для Украины, рассмотрю предложения. ...
Правки/дополнения для сайта. 1С-Битрикс.
Для задачи нужен человек знакомый с CMS Битрикс. Механика должна реализовываться через базовые методы API.
Список изменений для сайта, которые необходимо реализовать:
1. Для корзины покупок нужен быстрый заказ. Нужен он только со страницы самой корзины, и/либо когда мы находимся на странице оформления заказа. В Маркетплейсе есть модули для быстрого заказа, можно воспользоваться ими (ценой до 1000 руб.) либо написать самим. Можно обсудить.
2. На странице оформления заказа по умолчанию способы доставки отображаются иконками, а нужно чтобы это выглядело радиобоксами, стандартными.
3. На главной странице есть карусель с брендами. Выглядит она сейчас неуклюжа, в ней нужно будет подправить только высоту элементов.
4. В главном горизонтальном меню добавить выпадающее меню подкатегорий.
Оплата либо поэтапная, либо после реализации (можно на вашем сервере).
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