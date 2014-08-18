Правки/дополнения для сайта. 1С-Битрикс.

Для задачи нужен человек знакомый с CMS Битрикс. Механика должна реализовываться через базовые методы API.

Список изменений для сайта, которые необходимо реализовать:

1. Для корзины покупок нужен быстрый заказ. Нужен он только со страницы самой корзины, и/либо когда мы находимся на странице оформления заказа. В Маркетплейсе есть модули для быстрого заказа, можно воспользоваться ими (ценой до 1000 руб.) либо написать самим. Можно обсудить.

2. На странице оформления заказа по умолчанию способы доставки отображаются иконками, а нужно чтобы это выглядело радиобоксами, стандартными.

3. На главной странице есть карусель с брендами. Выглядит она сейчас неуклюжа, в ней нужно будет подправить только высоту элементов.

4. В главном горизонтальном меню добавить выпадающее меню подкатегорий.

Оплата либо поэтапная, либо после реализации (можно на вашем сервере).