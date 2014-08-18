Необходим товарный чек для Украины (с сохранением функций редактирования) для CMS Webasyst v309 если есть готовое решение для замены всего (Лист доставки, Счет-фактура, Инвойс, Товарная накладная,для курьера) для Украины, рассмотрю предложения. ...
Итернет-магазин аксессуаров и тюнинга для авто
Кто нужен?
Веб-студия или менеджер проектов с собственной командой. Главное требование – наличие у Вас маркетингового мышления.
Что уже есть?
• Действующий интернет-магазин fortuning.by;
• Отработанные бизнес-процессы;
• Продажи;
• Понимание, как развивать данное направление, как увеличить конверсию.
• Навыки в области интернет-маркетинга и копирайтинга;
Что нужно?
1. Выжать максимум из текущей версии магазина.
2. Разработать принципиально новую версию магазина.
Принципы
• Я, как заказчик, принимаю участие в разработке на этапе написания ТЗ и проектирования и при разработке стратегии продвижения.
• Движок не имеет значения, его мы выберем на основе технических требований.
• Нам не нужен «креативный» или «уникальный» дизайн. Дизайн должен работать только на целевую аудиторию.
• Тексты пишем не для поисковой машины, а для человека.
• Проект разбиваем на итерации (этапы по 1-2 недели). Требования предъявляем к итерации, а не к проекту в целом. Оплата, соответственно, за итерацию.
• Приветствуется внесение изменений.
• При продвижении делаем ставку на контекстную рекламу и директ-мейл.
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