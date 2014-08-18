Итернет-магазин аксессуаров и тюнинга для авто

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт24 заявки276 просмотров

Кто нужен?

Веб-студия или менеджер проектов с собственной командой. Главное требование – наличие у Вас маркетингового мышления.

Что уже есть?

• Действующий интернет-магазин fortuning.by;

• Отработанные бизнес-процессы;

• Продажи;

• Понимание, как развивать данное направление, как увеличить конверсию.

• Навыки в области интернет-маркетинга и копирайтинга;

Что нужно?

1. Выжать максимум из текущей версии магазина.

2. Разработать принципиально новую версию магазина.

Принципы

• Я, как заказчик, принимаю участие в разработке на этапе написания ТЗ и проектирования и при разработке стратегии продвижения.

• Движок не имеет значения, его мы выберем на основе технических требований.

• Нам не нужен «креативный» или «уникальный» дизайн. Дизайн должен работать только на целевую аудиторию.

• Тексты пишем не для поисковой машины, а для человека.

• Проект разбиваем на итерации (этапы по 1-2 недели). Требования предъявляем к итерации, а не к проекту в целом. Оплата, соответственно, за итерацию.

• Приветствуется внесение изменений.

• При продвижении делаем ставку на контекстную рекламу и директ-мейл.

11 лет назад
k4t
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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