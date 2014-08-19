Требуется дописать часть сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок165 просмотров

Требуется программист со знанием php, postgreql, twig, yii .Самописный код.

Нужно дописать часть сайта. Верстка уже есть. Большая часть функционала тоже. Оплата 6000 грн.

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PHPYii
11 лет назад
bestlot1
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров