Доброго времени суток.

Требуется создать видео портал, который будет расчитан на обычные видео но в большей степени на видео в HD качестве.

Грубо говоря аналог ютуб, vimeo, и т.д. но только со своими "фишками".

Функционал будет взят понемногу и из ютуба, и из vimeo. + премиум акки и так далее.

+ нужна разработка дизайна.

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