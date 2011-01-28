Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен26 заявок346 просмотров

Необходимо создание сайта с дизайном. 6 страниц. Возможность редактирования и добавление новостей.

Примеры работ, сроки и цена обязательны

14 лет назад
Ruslan78
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$120
7 дней
Отличная работа. Терпеливо решал все сложности от заказчика. Всё быстро. Всегда на связи. Отличное качество. Буду обращаться к Михаилу и в дальнейшем!
Очень приятно работать человеком который четко излагает что именно хочет, и своевременно оплачивает выполненную работу. Надеюсь и дальше будем плодотворно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад