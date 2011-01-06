Разработка сайта компании + магазин/каталог

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт22 заявки333 просмотра

Необходимо разработать сайт компании, занимающейся распространением спорт-товаров.

Помимо информации о компании на сайте необходимо наличие online магазина или по меньшей мере каталога.

2 языка - русский и латышский.

От вас, ув. исполнители, ожидается создание сайта с нуля и "под ключ", включая тз, дизайн, верстку и т.п.

Схема сайта и информационная архитектура типовые.

Есть логотипы и сайт головной компании в Италии.

14 лет назад
acmk
48 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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