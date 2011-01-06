Разработка сайта компании + магазин/каталог

Необходимо разработать сайт компании, занимающейся распространением спорт-товаров.

Помимо информации о компании на сайте необходимо наличие online магазина или по меньшей мере каталога.

2 языка - русский и латышский.

От вас, ув. исполнители, ожидается создание сайта с нуля и "под ключ", включая тз, дизайн, верстку и т.п.

Схема сайта и информационная архитектура типовые.

Есть логотипы и сайт головной компании в Италии.