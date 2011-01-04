Нужен сайт для размещения объявлений

Есть такая машинка для детей Bibicar. Ее оф. сайт http://www.bibicar.net/ - здесь виден логотип и фирменный стиль. Нужно создать простенький сайт про машинку Bibicar где люди смогут прочитать про нее, инструкцию, оставить отзывы, ...