Нужен человек, который будет размещать вечные ссылки. Работа простая, я даю тексты и запросы, где можно бесплатно поставить статьи и там прикрепить 2-3 ссылки на ключевой запрос. Работы будет много, предлагайте ваши условия, готов рассмотреть ...