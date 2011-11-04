Вот сайт www.macro.ua нужно сделать логотип, ваши предложения и стоимость?
- $30Анимация1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $300
Для создания интернет магазина на движке PrestaShop, шаблон я выбрал, нужно установить и настроить магазин и подключить все приколы. Кто соображает, пишите, кто не делал не пишите.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, нужен спец., который сможет сделать красивые странички, залить немного картинок с новостями, немного покрутить. Тематика мебель. Заоблачные цены не говорите.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен человек, который будет размещать вечные ссылки. Работа простая, я даю тексты и запросы, где можно бесплатно поставить статьи и там прикрепить 2-3 ссылки на ключевой запрос. Работы будет много, предлагайте ваши условия, готов рассмотреть ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
нужно доработать web asyste, сайт diamantpol.com.ua надо вывести из под категорий рисунки на товар, который отображается сразу. Вот пример c o n t r a c t p o l . ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно найти скрипты, на web assyste, которые рассылают спам, была проблема, об этом сообщил хостер и сказал найти вредоносный скрипт, который ночью грузит виртуальный хостинг. Прошу откликнуться специалисту и помочь в данной проблеме.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день, многоуважаемые специалисты, мне нужен спец по размещению вечных ссылок. Статьи могу давать сам, только размещение и поиск площадок. Сколько будет стоить данная работа за одну ссылку.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужнен специалист, по наполнению сайта товаром, исходник даю, надо просто перенести товар исделать рерайт описания. Работы много, позиций тоже. Жду хороших предложений.Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужна программа добавляющая товар с одного сайта на другой.Прикладное ПО10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен движок для сайта интернет магазина. Возможно и вместе с дизайном, веб асист не предлагать, уже такой есть, нужен движок намного функциональнее. Жду ваших предложений.Веб-программирование29 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать флеш для логотипаВеб-программирование17 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть несколько сайтовой и надо на каждом сайте переписать контент и сделать его уникальным. Цена вопроса за каждую позицию 2 грн. Сайт energogroup.kiev.uaКопирайтинг20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Нужен сайт- на котором можно размещать безплатные объявления и возможность создавать свой интернет магазинСайты «под ключ»51 заявкаЗакрыт14 лет назад
Хочу продвинуть сайт gudson.com.ua потртиться по минимуму, также можно поднять рейтинг для сайта irius.com.ua, для meblioteka.com.ua помочь появиться в yandex.ruПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт14 лет назад