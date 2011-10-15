Наполнение сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт27 заявок521 просмотр

Нужнен специалист, по наполнению сайта товаром, исходник даю, надо просто перенести товар исделать рерайт описания. Работы много, позиций тоже. Жду хороших предложений.

14 лет назад
igor_mil
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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