Наполнение интернет-магазина

Интернет магазин был реконструирован, нужно наполнить его будет соответственно

www.mbar.litegroup.ru пока тут

Многие позиции уже заполнены, но там тексты на иностранном, то есть нужно будет делать еще копирайт/рерайт по необходимости.

Позиции которые надо заполнить это apple, beats, аксессуары.