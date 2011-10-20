Перенос контента

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Завершен1 заявка271 просмотр

Ищу человека для перемещения текстов с одного сайта (jusvici com) на другой.

От этого человека требуется:

1. внимательность

2. аккуратность

3. оперативность (на все 2 дня)

Оплата: 10 wmz (за весь сайт)

Жду заявок сегодня :)

14 лет назад
DIVERSI
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Yulya-sha
Юлия 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Марина - порядочный работодатель, четкое задание, своевременная плата. С такими людьми приятно работать. Надеюсь на сотрудничество и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Yulya-sha
Юлия 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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