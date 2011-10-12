Набить сайт товарами

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Закрыт10 заявок268 просмотров

1) Заполнить правильный тайтл

2) дескрипшин

3 метатеги

4) переиминовать кратинку, пропистаь альты

5) скопировать текст

Пишите СРАЗУ - ЦЕНУ ЗА СООБЩЕНИЕ!!

14 лет назад
stoshenkov
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров