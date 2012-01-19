Наполнение интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен15 заявок360 просмотров

Есть:

1. Прайс (с артикулами и ценами)

2. Каталог в формате PDF.

3. Движок интернет-магазина зоотоваров (webAsyst)

Нужно:

1. Берем из прайса (xls) артикул

2. Находим артикул в каталоге

3. Вырезаем из каталога (квадратом) картинку товара (сохраняем в формате jpg)

4. Перепечатываем описание товара (пара строк от силы)

5. Вставляем в интернет-магазин:

1. описание товара

2. Картинку товара

3. Цену товара (из прайса)

4. Артикул товара

6. Сохраняем.

Оплата web-money после проверки 4 рубля за 1 позицию. Кол-во позиций около 1100.

Webasyst
14 лет назад
Sereno
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$100
30 дней
Анна - ответственный исполнитель, работает качественно, учитывает все нюансы. Спасибо.
Сотрудничество состоялось, все хорошо.

Заявки фрилансеров

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад

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