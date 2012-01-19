Нужно найти и скопировать статьи по определенной теме. К каждой статье + картинку. Всего нужно 100 статей. 150 руб.
Наполнение интернет-магазина
Есть:
1. Прайс (с артикулами и ценами)
2. Каталог в формате PDF.
3. Движок интернет-магазина зоотоваров (webAsyst)
Нужно:
1. Берем из прайса (xls) артикул
2. Находим артикул в каталоге
3. Вырезаем из каталога (квадратом) картинку товара (сохраняем в формате jpg)
4. Перепечатываем описание товара (пара строк от силы)
5. Вставляем в интернет-магазин:
1. описание товара
2. Картинку товара
3. Цену товара (из прайса)
4. Артикул товара
6. Сохраняем.
Оплата web-money после проверки 4 рубля за 1 позицию. Кол-во позиций около 1100.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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