Копипаст. Заполнить сайт контентом.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок185 просмотров

Копипаст. Заполнить сайт контентом.

Необходимо заполнить несколько разделов сайта на Joomla копипастом.

Примерный обьем работы :

1. ~ 60-70 страниц без картинок

2. ~ 38 страниц с картинками

Тексты для 1-го пункта есть. Можно приступать сегодня.

Ключевики для страниц необходимо ставить по названию страницы.

На все созданные страницы сслыки с 2-х главных страниц разделов (Их тоже надо создать)

skype mbarussia

200drive(at)gmail.com

В приват не пишите !!!!

В предложении указывайте стоимость и срок выполнения задачи.

Joomla
14 лет назад
vdovcenko
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sato2010
Юрий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$7
1 день
Все сделано на отлично. Качественно и быстрою рекомендую.
Хорошая постановка задачи, своевременная проверка кода и оплата. Нет проблем, рекомендую.

Заявки фрилансеров

sato2010
Юрий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Найти статьи

    Нужно найти и скопировать статьи по определенной теме. К каждой статье + картинку. Всего нужно 100 статей. 150 руб.

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Заполнение сайта.

    $70

    Требуется грамотный контент-менеджер, отлично знающий Modx для заполнения сайта контентом. Тексты предоставляем. От вас требуется оформление страниц и ввод данных.

    MODX
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    $10

    Нужен контент-менеджер для наполнения сайта контентом та его рерайта. Работа постоянная, объемы средние!!! Человек нужен адекватный та иметь опыт работы в данной области. Также должен уметь работать с многими движками для сайта: WordPress, ...

    DLEJoomlaWordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение ИМ

    Добрый день! Требуется удаленный сотрудник для наполнения ИМ Желательно который любить работать с медикаментами, детским ассортиментом, лечебной косметикой и понимающий в этой специфике товара. (не принципиально) ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Надо наполнить сайт товаром

    Здравствуйте! Надо наполнить сайт товаром! Сайт - http://yantarbereg.com.ua, что и откуда брать потом расскажу! Необходимо базовое знание фотошопа и голова на плечах! Отвечайте со стоимостю за один ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина товарами

    $250

    Интернет-магазин электроники и бытовой техники. Необходимо через админку наполнить его товарами, интернет-магазин на движке phpshop.ru. Нужно копировать параметры и фотки с яндекс маркета, и вставлять их на сайт. Работа не сложная, но требует определенное время. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад