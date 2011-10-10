Надо наполнить сайт товаром

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Закрыт17 заявок342 просмотра

Здравствуйте!

Надо наполнить сайт товаром!

Сайт - http://yantarbereg.com.ua, что и откуда брать потом расскажу!

Необходимо базовое знание фотошопа и голова на плечах!

Отвечайте со стоимостю за один пост!

Спасибо

14 лет назад
ssbadun
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

feniks_78
Юрий 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$16
1 день

Заявки фрилансеров

feniks_78
Юрий 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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