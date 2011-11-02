Товары уже есть на сайте. Товаров много. Даю образец, у которого все нужные поля заполнены. с сайта донора требуется 1. Вставить фотки к товарам. 2. Подправить/добавить краткое описание товара. 3. ...
Наполнение сайта контентом
Здравствуйте ув. ФРИЛАНСЕРЫ,
нужно наполнить сайт новостями копипастом...
то есть даю сайт с которого и что копировать и куда вставлять...
Количество новостей 100 (в дальнейшем будет больше)
С меня аккаунт журналиста и пример оформления новостей.
С Вас сроки и цена. (только не нужно заоблачных цен)
В день нужно минимум 10 новостей.
Предпочтения отдаются маленьким ценам )
С уважением.
Выбранный исполнитель
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