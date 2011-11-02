Наполнение сайта контентом

Здравствуйте ув. ФРИЛАНСЕРЫ,

нужно наполнить сайт новостями копипастом...

то есть даю сайт с которого и что копировать и куда вставлять...

Количество новостей 100 (в дальнейшем будет больше)

С меня аккаунт журналиста и пример оформления новостей.

С Вас сроки и цена. (только не нужно заоблачных цен)

В день нужно минимум 10 новостей.

Предпочтения отдаются маленьким ценам )

С уважением.