Наполнение нулевого форума.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок202 просмотра

Требуется наполнить форум с нуля. Форум жилого комплекса в Москве, фейковое общение.

14 лет назад
4ipollino
Виталий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение ИМ товарами.

    Товары уже есть на сайте. Товаров много. Даю образец, у которого все нужные поля заполнены. с сайта донора требуется 1. Вставить фотки к товарам. 2. Подправить/добавить краткое описание товара. 3. ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение товарами. Тепловое оборудование

    $50

    Добавить в интернет магазин товары из каталога в электронном виде. Тематика Тепловое оборудование, Осушители воздуха Движок Simpla Прошу писать цену за позицию, без цены не рассматриваю. Товаров не много, около 60. Сроки ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Надо разместить рекламу

    Надо разместить рекламу в соц сетях, в ваших рассылках , на ваших сайтах. Реклама будет подбираться соответственно вашей тематике. Для получения рекламы и уточнения суммы вашего заработка напишите на указанный эл.адрес: uma3398@@mail.ru

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подбор фотографий к товарам

    Задача состоит из двух частей: 1. Есть список производителей товаров. Более 800 производителей. Нужно найти для каждого из производителей сайт и проверить, есть ли на сайте фото продукции. У многих производителей нет регионального сайта. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    Наполнение сайта ИТ тематики - статьями, полезными ссылками, видами услуг - костяк предоставляеться . Необходимо красиво описать и выразить это на сайте. Предварительная ссылка на сайт, который в процессе разработки: http://93962.coffeepo.web.hosting-test.net/

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Размещение объявления на UA досках объявлений

    $50

    Требуется разместить одно объявление на популярных украинских досках объявлений. В теле объявления будет текст предлагающий купить или заказать ОПТОМ товары (уточним какие при разговоре с исполнителем). От исполнителя хочется услышать примерное кол-во досок ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    Требуется контент-менеджер. Обязанности - наполнение сайта с каталогом товарами - внесение описаний и фото в карточки товара. Сайт - http://soffitta.ru/, пример карточки товара - http://soffitta.ru/catalog/canada/aura/hunny-banny-new/jv6208byk.html (до конца не заполнено) Оплата сдельно. ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад