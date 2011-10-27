Размещение объявления на UA досках объявлений

Сайт http://www.grs-ufa.ru/zapchasti . На сайте есть страницы вроде этой http://www.grs-ufa.ru/zapchasti/eo4321/eo2324 . Так вот, сайт нужно забить такими же товарами, товары брать отсюда http://rti.tradicia-k.ru/ , либо из яндекса, а наименования на сайте есть. Несколько ...