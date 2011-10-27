Требуется контент-менеджер. Обязанности - наполнение сайта с каталогом товарами - внесение описаний и фото в карточки товара. Сайт - http://soffitta.ru/, пример карточки товара - http://soffitta.ru/catalog/canada/aura/hunny-banny-new/jv6208byk.html (до конца не заполнено) Оплата сдельно. ...
Размещение объявления на UA досках объявлений
Требуется разместить одно объявление на популярных украинских досках объявлений.
В теле объявления будет текст предлагающий купить или заказать ОПТОМ товары (уточним какие при разговоре с исполнителем).
От исполнителя хочется услышать примерное кол-во досок на которых будет опубликовано объявление и стоимость работы.
Выбранный исполнитель
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