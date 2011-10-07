Контент менеджер

Здравствуйте.

Сразу к делу.

есть 2 сайта на WP

есть сайт на Joomla

ПС - все сайты мои

Нужно:

1 - перенести все статьи с WP на Joomla

2 - Отрерайтить и оформить

3 - где нет картинок, они должны появиться

4 - растасовать по категориям

Как это сделать

Заходим в админку ВП, берем статью.

Заходим в joomla вставляем и рерайтем (легкий, поверхностный рерайт)

Делаем редирект (т.е. мне нужно, что бы где была статья в WP - был редирект на место, где теперь статья) - объясню максимально подробно и дам нужный код, покажу что и как в нем менять (ну тупо ссылку надо менять будет и все)

1$ статья.

Примерно от 1 до 2 000 статей.

Оплата по этапно, скажем по 10-100 статей. Как хотите.

*все статьи скан, рерайт по ним меня интересует просто для читабельности и придания им большей уникальности.